Showrunner de "The Boys" reaccionó a capítulo de orgía entre superhéroes de la temporada 3

Mientras avanza el rodaje la tercera temporada de "The Boys", su showrunner compartió su impresión mientras preparan la grabación del capítulo "Herogasm", que incluirá una orgía entre superhéroes.

Eric Kripke, quien en enero confirmó que "Herogasm" sería parte de esta nueva temporada, ahora reveló que se encuentran preparando la grabación de es episodio, que será el sexto del nuevo ciclo por Amazon.

"Foto real de mí reaccionando durante nuestra primera reunión de producción para el episodio 'Herogasm'", publicó Kripke en Twitter con una imagen en la que se llevó la mano a la boca mientras se observa sorprendido frente a una pantalla.

Anthony Starr, quien interpreta a "Homelander" en la serie, le respondió en la misma red social, preguntándole: "Dios mío, ¿qué están cocinando ustedes allí?".

"Herogasm" es el título de una historia del cómics con clasificación R en el que los personajes se infiltran en la fiesta anual secreta de Vought, donde resulta que los Siete, incluidos Homelander, se han retirado bajo la misión encubierta de dejar la Tierra para luchar contra las amenazas alienígenas.

En cambio, los superhéroes van a un resort en una isla para pasar un fin de semana lleno de sexo, drogas y todo tipo de libertinaje imaginable. "Desde el primer día, todos me desafiaron a hacer este episodio", escribió Kripke en enero.

Actual photo of me reacting during our first production meeting for the #Herogasm episode.#TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo @SPTV #SPNFamily pic.twitter.com/YdCHVj9rAU