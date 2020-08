Showtime cancela "Penny Dreadful: City of Angels" y no habrá segunda temporada

El capítulo emitido el pasado 28 de junio de "Penny Dreadful: City of Angels" será oficialmente el último, esto porque Showtime decició cancelar la serie y no habrá una segunda temporada.

Este spin-off protagonizado por Natalie Dormer no logró conquistar al público según las expectativas que tenía la cadena, pensando que la serie madre fue todo un éxito.

"Nos gustaría agradecer a los productores ejecutivos John Logan y Michael Aguilar y a todo el reparto y equipo por su espectacular trabajo en este proyecto", señaló Showtime.

Sobre cancelaciones, recordar que también Netflix dio de baja dos series de su plataforma como "The Society" y "I Am Not Okay With This".