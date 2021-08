Spin-off de "How I Met Your Mother" reveló su elenco de protagonistas

A la confirmada Hilary Duff, el servicio de streaming Hulu anunció al resto del elenco de protagonistas de "How I Met Your Father", el spin-off de "How I Met Your Mother".

Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma se establecen como protagonistas junto a Duff en la producción creada y escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger.

"How I Met Your Father" está ambientado en un futuro cercano, con "Sophie" (Duff) contándole a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, al igual que Josh Radnor como "Ted Mosby" en la serie original.

La historia comienza en 2021 cuando "Sophie" y su grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Raisa interpretará a "Valentina", la compañera de cuarto de "Sophie", una aspirante a estilista y gran amiga de "Sophie". Ainsley interpreta a "Charlie", un aspirante a modelo que se enamoró de "Valentina" en la Semana de la Moda de Londres y la siguió a Nueva York.

Por otro lado, Tran es "Ellen", la hermana adoptiva de "Jesse", que acaba de mudarse a Nueva York desde un pequeño pueblo agrícola después de separarse de su esposa. Y Sharma interpreta a "Sid", el mejor amigo y compañero de cuarto de Jesse. Es un nuevo dueño de un bar y juega el papel de optimista con el cinismo de "Jesse".

Meet the cast of How I Met Your Father!

@HilaryDuff as Sophie #ChrisLowell as Jesse @franciaraisa as Valentina#TienTran as Ellen @ImSurajSharma as Sid @TomAinsley as Charlie

#HIMYF is coming soon to Hulu. pic.twitter.com/pljwg3wPgY