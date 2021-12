"Succession" y "Mare of Easttown" lideran nominaciones de los Critics' Choice Awards 2022

La premiación de la Asociación de Críticos norteamericanos, los Critics' Choice Awards, revelaron sus nominados para la edición 2022, con "Succession", "Mare of Easttown" y "Evil" como los favoritos.

El drama "Succession" consiguió ocho nominaciones, entre ellas Mejor Serie de Drama (que ya ganó en 2020) y Mejor Actor con Brian Cox y Jeremy Strong.

Otra de HBO, "Mare of Easttown", logró cinco nominaciones, incluyendo Mejor Serie Limitada y Mejor Actriz de una Serie Limitada para Kate Winslet y Mejor Actor Secundario de una Serie Limitada para Evan Peters.

En tanto, "Evil" de Paramount+ también tiene cinco nominaciones, destacando en Mejor Serie de Drama y sus protagonistas Mike Colter y Katja Herbers en las categorías de actuación.

Otras producciones que destacaron son "WandaVision" (cuatro nominaciones), "This is Us (cuatro), "Ted Lasso) (cuatro), "Hacks" (tres), "Pose" (tres) y "El juego del calamar" (tres).

La ceremonia de entrega será el 9 de enero de 2022, mismo día de los Globos de Oro entregados por la Prensa Extranjera de Hollywood.