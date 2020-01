“The Crown” anuncia su última temporada con nueva actriz como la Reina Isabel II

Mientras se espera la cuarta temporada de "The Crown", la serie de Netflix anunció que la quinta temporada será la última y contará con una nueva actriz en el rol de la Reina Isabel.

A través de su cuenta de Twitter, la producción confirmó que el quinto ciclo será el último, con Imelda Staunton elegida para interpretar a la Reina, reemplazando a Olivia Colman quien se hace cargo en la tercera y en la cuarta temporada del rol principal.

"Me ha encantado ver 'The Crown' desde el principio. Como actriz, fue una alegría ver cómo Claire Foy y Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento verdaderamente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar a 'The Crown' a su conclusión", dijo Staunton.

La tercera temporada de "The Crown" se estrenó en noviembre pasado y se enfoca en la época entre 1964 y 1977. La cuarta temporada aún no tiene fecha de estreno pero se sabe que se establecerá en los '80 con apariciones de Margaret Thatcher (interpretada por Gillian Anderson) y Lady Di (a cargo de Emma Corrin).