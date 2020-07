La exitosa serie "The Crown" comienza a avanzar hacia su final y ya mira lo que será su quinta y última temporada al confirmar a una nueva actriz que interpretará a la Princesa Margarita.

La producción de Netflix anunció que Lesley Manville será la encargada de representar a la hermana de la Reina Isabel II en los últimos capítulos, que en la tercera y cuarta está interpretada por Helena Bonham Carter.

En la quinta temporada, Imelda Staunton sucederá a Olivia Colman en el papel de la Reina Isabel II, cuyos episodios se enfocarán en su reinado durante el siglo XXI.

