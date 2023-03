The Last of Us 2: Creador anticipa el regreso de la serie con desgarradora imagen

Neil Druckmann, el creador del videojuego "The Last of Us" y showrunner de la exitosa serie de HBO, entregó algunos detalles de la producción de la segunda temporada del programa

Durante el pasado domingo, el primero sin un capítulo de la serie, aseguró a través de su cuenta de Twitter que "la segunda temporada ya viene en camino, así que aguanten y sobrevivan".

Además publicó una desgarradora imagen que adelanta parte de los eventos que se verán en los nuevos episodios de "The Last of Us".

Por estos días Bella Ramsey, que repetirá su papel de "Ellie" en los próximos capítulos, aseguró que la segunda temporada de la serie llegará en al menos un año más. "Probablemente sea a finales de 2024, principios de 2025", aseguró la actriz a The Independent.