"The Last Watch" reveló la emocional reacción de Kit Harington al destino de "Daenerys"

Aunque su guardia terminó, aún quedaba un poco más de bondad de "Game of Thrones" en el domingo posterior al final de la serie.

Una semana después de emitir el episodio final del exitoso show, la cadena HBO emitió con gran éxito el documental de dos horas sobre la realización de la temporada final: "Game of Thrones: The Last Watch", de la directora Jeanie Finlay.

Entre los muchos destellos y anécdotas tras bambalinas, la reacción emocional de Kit Harington al descubrir que su personaje, Jon Snow, mataría a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en el último episodio, durante la lectura de la mesa de la octava temporada en Belfast, Irlanda, se robó las miradas.

Aunque Harington había confesado durante entrevistas anteriores que había ido a la lectura de grupo de la temporada final sin haber mirado ninguno de los guiones, sorprendió a los fanáticos ver lo emocionado que estaba por la muerte de Daenerys de la mano de Jon, esto cuando el productor ejecutivo Bryan Cogman leyó las instrucciones del escenario.

Emilia Clarke intentó consolar a Kit con algunas expresiones faciales incómodas de la mesa.

Puedes ver la reacción de Harington a continuación: