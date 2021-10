Apple TV+ presentó el tráiler de "The Shrink Next Door", la esperada serie limitada protagonizada por Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn y Casey Wilson. Sigue la manipulación y explotación durante décadas por parte del psiquiatra Dr. Isaac "Ike" Herschkopf (Rudd) y su paciente de muchos años Martin "Marty" Markowitz (Ferrell). La producción se estrena semanalmente desde el 12 de noviembre.

