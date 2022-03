"The Walking Dead" tendrá spin-off protagonizado por "Negan" y "Maggie"

El canal AMC dio luz verde a otro spin-off de "The Walking Dead" que se llamará "Isle of the Dead" y estará centrado en los personajes "Negan" y "Maggie".

La serie, que se estrena en 2023, tendrá Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan repitiendo sus roles de la serie post-apocalíptica y se establecerá en "un Manhattan postapocalíptico hace mucho tiempo aislado del continente".

Será la continuación de la historia de ambos que culminará con la última temporada de "TWD" que actualmente se emite por Star+ y que terminará a fines de 2022.

"Negan" y "Maggie" se reencontraron en la parte final de la temporada 10 y en la actual temporada 11 han compartido el terreno post-apocalíptico pese al odio que "Maggie" siente por el ex líder de los Salvadores.