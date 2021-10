"The Walking Dead" tendrá una nueva serie con personajes nuevos y conocidos

La franquicia "The Walking Dead" sumará un nuevo proyecto a su universo con la serie de antología titulada "Tales of The Walking Dead".

El canal AMC ha anunciado que la producción tendrá seis episodios independientes de una hora que se centrarán tanto en personajes nuevos como ya conocidos.

El escritor y productor de "The Walking Dead", Channing Powell, también actuará como showrunner para el nuevo spin-off. El director de contenido de la franquicia Scott M. Gimple también participará de cerca en el programa.

"Vemos mucho potencial para una amplia gama de narraciones ricas y convincentes en este mundo, y el formato de antología episódica de 'Tales of The Walking Dead' nos dará la flexibilidad para entretener a los fanáticos existentes y también ofrecen un punto de entrada para nuevos espectadores, especialmente en plataformas de streaming", dijo el jefe de AMC, Dan McDermott, dijo en un comunicado.

"Hemos visto el atractivo de este formato en clásicos de la televisión como 'The Twilight Zone' y, más recientemente, 'Black Mirror', y estamos emocionados de interactuar con los fanáticos de esta nueva manera", agregó.

La serie principal emitió el pasado domingo 10 el octavo episodio de su undécima y última temporada, siendo la primera de las tres partes en la que se dividirá el ciclo final.

Asimismo, "Fear the Walking Dead" está en plena séptima temporada, y "The Walking Dead: World Beyond" está en su segunda temporada.