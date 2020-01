Trágico accidente: Dos actores murieron tras caer de un puente para una serie

Los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera fallecieron durante el ensayo de una escena para la serie "Sin miedo a la verdad", de Televisa.

La cadena mexicana informó que se trató de un accidente durante las filmaciones de la tercera temporada de la producción.

Según señalaron en un comunicado, los intérpretes perdieron la vida "al caer de un puente en una locación".

El diario Milenio detalló que los actores cayeron desde aproximadamente cinco metros de altura y los paramédicos les diagnosticaron traumatismo encefalocraneano severo.

