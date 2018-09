Trent Reznor y Atticus Ross crearán la banda sonora para la serie de "Watchmen"

HBO está apostando todos sus cartuchos en la nueva serie inspirada por el clásico cómic "Watchmen", creado por Alan Moore y Dave Gibbons.

La cadena televisiva acaba de confirmar el reclutamiento de Trent Reznor y Atticus Ross, para que creen lo que será la banda sonora de la producción, que se encuentra bajo el alero de Damon Lindelof ("The Leftovers").

Reznor es conocido por ser el líder de la banda Nine Inch Nails, pero su unión con Ross ha sido altamente alabada por la creación de soundtracks para películas de David Fincher como "The Social Network", con el que ganaron un Oscar y un Globo de Oro, y "The Girl with the Dragon Tattoo", gracias al que fueron reconocidos con un Grammy.

Entre los miembros para esta serie, una de las más esperadas del próximo año, están Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Andrew Howard, Tom Mison and Frances Fisher.

Trent Reznor hizo una sentida publicación en su Instagran, con la que manifestó el orgullo que siente de poder trabajar en un proyecto como este y "cuanto impacto ha tenido en mi Watchmen".

"Confieso que me contacté con todos los involucrados en esta serie pidiendo que nos dejaran hacer la música", escribió el reconocido artista.

El mismo Damon Lindelof celebró la consideración que tuvo HBO por Reznor y Ross para la musicalización de "Watchmen", en la misma red social, incluso aunque admitió que en un principio los ejecutivos de la señal no estaban muy seguros de la elección.