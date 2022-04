Última temporada de "Star Trek: Picard" reunirá a actores de "The Next Generation"

La serie "Star Trek: Picard", protagonizada por Patrick Stewart, se despedirá con su tercera temporada y lo hará con una reunión de las estrellas de "Star Trek: The Next Generation", la clásica serie de fines de los '80.

Stewart volverá a protagonizar la temporada como el Capitán Jean-Luc Picard, y se sumarán LeVar Burton como "Geordi La Forge", Michael Dorn como "Worf", Jonathan Frakes como "William T. Riker", Gates McFadden como "Beverly Crusher", Marina Sirtis como "Deanna Troi" y Brent Spiner como "Data".

"Es más apropiado que la historia de Jean-Luc Picard termine honrando el comienzo, con sus amigos más queridos y leales del USS Enterprise", dijo Terry Matalas, productor ejecutivo y productor ejecutivo de la tercera temporada..

Spiner (Data), Frakes (William Riker) y Sirtis (Deanna Troi) ya habían aparecido como invitados en "Star Trek: Picard", pero esta será la primera vez que Burton (Geordi La Forge) y McFadden (Beverly Crusher) se reúnan con su ex capitán del Enterprise.

