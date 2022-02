Usuario detectó que desde el Ministerio de Hacienda se descargó "Peacemaker" de forma ilegal

La serie de HBO MAX "Peacemaker" es una de las más populares de este 2022 y un usuario en Twitter aseguró que desde una IP asociada al Ministerio de Hacienda descargó de forma ilegal la producción.

El usuario @seba20xx detectó "casualmente" que desde ese ministerio se accedió a torrent para descargar la serie protagonizada por John Cena.

"Elegí por azar una dirección perteneciente al Ministerio de Hacienda. (163.247.45.151) Al revisar en el sitio 'I Know What You Download' la dirección IP, me encontré con una sorpresa", escribió.

"Así es, alguien del Ministerio de Hacienda en sus ratos libres aprovechó de descargar un capítulo de 'Peacemaker'", agregó el estudiante de informática.

Asimismo, dijo que entre las cosas "lamentables" de la situación es que se descarga "piratería desde una IP gubernamental (fuera EE.UU. el DMCA llega de una)" y que se realizó "desde la red del Gobierno por torrent. Si no sabe, descargar archivos de esa forma es bastante riesgoso".

Y por último, el usuario reveló que usando el mismo sistema de identificación, detectó que desde el Ministerio del Interior habían descargado "Eternals" de Disney y Marvel.

Lo lamentable del asunto es lo siguiente:

