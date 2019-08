Viola Davis interpretará a Michelle Obama en la serie "First Ladies"

La actriz Viola Davis interpretará a la ex primera dama estadounidense Michelle Obama en "First Ladies", una nueva serie que la cadena de televisión Showtime.

La serie narrará la vida y actividad política de algunas primeras damas de Estados Unidos y estará escrita por el novelista Aaron Cooley.

Junto al episodio dedicado a la vida de Obama (2009-2017), la primera temporada de "First Ladies" también narrará las vivencias de las ex primeras damas Eleanor Roosevelt (1933-1945) y Betty Ford (1974-1977), siendo estos los únicos tres capítulos confirmados.

Viola, además de interpretar a Obama, será también productora ejecutiva de la serie, cuyo argumento pondrá el foco en la residencia presidencial de la Casa Blanca.

El papel de Obama será el primero para Davis tras el final de "How to Get Away With Murder", cuya sexta y última temporada se estrenará en septiembre.

Precisamente en esa producción, gracias a su papel como la abogada y profesora universitaria Annalise Keating, Davis ganó el premio Emmy a la mejor actriz protagonista en una serie dramática.

Por su parte, Michelle Obama consiguió este año colocar su libro "Becoming" ("Mi historia") entre los más vendidos de EE.UU. y varios países más.