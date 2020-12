"WandaVision", el adiós de "The Walking Dead", "El Señor de los Anillos" y otras series que se verán en 2021

Las series también sufrieron con la pandemia de coronavirus durante este 2020, con todas las producciones pausadas a mediados de año y con un lento regreso a los estudios que ha variado el cronograma.

Mientras algunas pudieron grabar sin problemas como "Cobra Kai", otras debieron parar las filmaciones y entrar en cuarentena, como "The Falcon and the Winter Soldier" y "Stranger Things".

En 2021 se espera la explosión de Disney+, el regreso de populares series de Netflix y la esperada reunión de "Friends" en HBO Max, servicio de streaming que puede llegar a Latinoamérica en el segundo semestre.

Revisa las series que se podrán ver en 2021:

1 de enero de 2021 - "Cobra Kai" Temporada 3 - Netflix

8 de enero de 2021 - "Marvel Studios: Legends" - Disney+

15 de enero de 2021 - "WandaVision" Temporada 1 - Disney+

15 de enero de 2021 - "Servant" Temporada 2 - Apple TV+

24 de enero de 2021 - "Euphoria" segundo capítulo especial - HBO

29 de enero de 2021 - "Batwoman" Temporada 2 - HBO

28 de febrero de 2021 - "The Walking Dead" Temporada 10 - AMC

19 de marzo de 2021 - "The Falcon and the Winter Soldier" Temporada 1 - Disney+

Mayo 2021 - "Loki" Temporada 1 - Disney+

Octubre 2021 - "The Walking Dead" Temporada 11 y final - AMC

Diciembre 2021 - "The Book of Boba Fett" Temporada 1 - Disney+

SIN FECHA CONFIRMADA

"Stranger Things" Temporada 4 - Netflix

"Ozark" Temporada 4 - Netflix

"The Witcher" Temporada 2 - Netflix

"Grace and Frankie" Temporada 7 y final - Netflix

"Dear White People" Temporada 4 y final - Netflix

"Atypical" Temporada 4 y final - Netflix

"Russian Doll" Temporada 2 - Netflix

"Elite" Temporada 4 - Netflix

"Better Call Soul" Temporada 6 - AMC/Netflix

Reunión especial "Friends" - HBO Max

"Gossip Girl" Temporada 1 - HBO Max

"Linterna Verde" Temporada 1 - HBO Max

"Tokyo Vice" Temporada 1 - HBO Max

"El Señor de los Anillos" Temporada 1 - Amazon

"La Jauría" Temporada 2 - Amazon

"Hawkeye" Temporada 1 - Disney+

"Ms. Marvel" Temporada 1 - Disney+

"Monsters at Work" Temporada 1 - Disney+

"What If...?" Temporada 1 - Disney+

"Star Wars: The Bad Batch" Temporada 1 - Disney+

"Star Wars: Visions" Temporada 1 - Disney+

"The Morning Show" Temporada 2 - Apple TV+

"Foundation" Temporada 1 - Apple TV+

"The Nevers" Temporada 1 - HBO

"Mare of Easttown" Temporada 1 - HBO

"Insecure" Temporada 5 - HBO

"Succession" Temporada 3 - HBO

"The Handmaid's Tale" Temporada 4 - Hulu