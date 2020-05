"What We Do in the Shadows" confirma que tendrá una tercera temporada

FX renovó para una tercera temporada la serie "What We Do in the Shadows", producción que está en plena emisión de su segundo ciclo basado en la película de Taika Waititi y Jemaine Clement.

Antes del final de la temporada 2, FX ha renovado la serie de comedia que toma la base de la cinta de 2014, mostrando a vampiros que se adaptan al mundo moderno.

La serie está protagonizada por Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou y Harvey Guillén.

En Latinoamérica, la serie se puede ver en FOX Premium y en la app FOX Play.