La actriz Whoopi Goldberg reaccionó molesta por los comentarios racistas realizados por fanáticos de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" y "House of the Dragon", que incluyeron personajes afroamericanos en sus historias.

Ambas producciones, que debutaron en las recientes semanas, tiene personajes afroamericanos que recibieron comentarios racistas en la web por parte de algunos espectadores a nivel mundial.

"Van a perder la cabeza cuando vean la nueva Ariel en 'La Sirenita'. Porque sabes... hay muchas comunidades de sirenas de varios colores. Y cuando digo 'de varios colores', no estoy jugando. Hay sirenas violetas, hay sirenas rosas, hay sirenas negras, hay sirenas latinas, hay sirenas de todos los estilos. ¿Y sabes por qué puede haber? Porque es el mundo que nos gustaría ver mejor", dijo en el programa "The View".

"¿Todos ustedes tienen problemas porque hay hobbits negros? ¡Consigan un trabajo! Ve a buscarte a ti mismo, porque estás enfocado en las cosas equivocadas", expresó la actriz.

CRITICS SLAM CASTING IN ‘LORD OF THE RINGS,’ ‘HOUSE OF THE DRAGON’: #TheView co-hosts react to criticism of the #TheRingsOfPower and #HouseoftheDragon series casting diverse characters. https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/4XrGBJQspt