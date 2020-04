"Years and years" y "True detective" se suman al contenidos gratuitos de HBO

HBO sigue sumando contenidos disponibles de manera gratuita para disfrutar en la cuarentena en en América Latina y ahora, sumó cuatro nuevos nombres: "Band of brothers", "The night of", "Years and years" y "True detective".

Las primeras temporadas de estas cuatro series van a estar disponibles a partir del 29 de abril, y por 15 días.

Todo podrá verse sin costo, en la plataforma HBO GO bajo a la sección de "Explora HBO GO" (en la aplicación móvil) o "Descubra HBO GO" en la versión desktop de HBO GO, en el sitio web hbolatam.com o en las plataformas de contenido On Demand de los operadores participantes.