Zendaya se llena de elogios tras protagonizar cruda escena en "Euphoria"

En las últimas horas la actriz Zendaya ha recibido incontables elogios por su trabajo en la serie "Euphoria", en cuyo último episodio protagonizó una cruda y violenta escena.

En ella su personaje, "Rue", es confrontada por su madre, "Leslie", debido a su recaída en el consumo de drogas. Sin embargo su reacción no es la esperada y arremete violentamente contra la casa, su madre y su hermana pequeña, para luego escapar.

"Fue un día muy duro. Me tuve que golpear a mi misma, aún tengo algunas cicatrices en las piernas y algunos moretones. Creo que este episodio tiene mucho dolor y eso está saliendo a la luz", dijo Zendaya a EW sobre la escena, incluida en el capítulo titulado "Stand Still Like the Hummingbird".

GIVE ZENDAYA HER EMMY NOW! #Euphoria — Angus Cloud (@anguscloud) February 7, 2022

"Denle a Zendaya su Emmy ahora", pidió el también actor de Euphoria Angus Cloud, mientras que la cantante y actriz Chloe Bailey señaló Zendaya "estuvo increíble".

my my my @Zendaya you were incredible tonight. what a TALENT are you kidding meeeee — Chlöe (@ChloeBailey) February 7, 2022

Condolences to everyone who lost their Emmy to Zendaya tonight. — Travon Free (@Travon) February 7, 2022

El ganador del Emmy y el Oscar, el comediante Travon Free, publicó sus "condolencias todos quienes perdieron su Emmy por lo que hizo Zendaya esta noche".

La actriz de 25 años ya ganó un Premio Emmy por su papel de "Rue" en 2020.

Mira la comentada escena de "Euphoria" a continuación: