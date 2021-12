"Succession" y "El juego del calamar" nominados a los Globos de Oro 2022

La serie "Succession" de HBO lideró las nominaciones televisivas a los próximos premios Globos de Oro con cinco preferencias.

La producción, que acaba de cerrar su tercera temporada, consiguió ser nominada a Mejor serie drama, Mejor actriz de reparto drama por el trabajo de Sarah Snook, Mejor actor de reparto drama por Kieran Culkin y dos nominaciones en Mejor Actor por Jeremy Strong y Brian Cox.

Con cuatro nominaciones le siguió la comedia dramática "The Morning Show" y "Ted Lasso" de Apple TV+ con cuatro cada una.

Más atrás y con tres nominaciones cada una se ubicó un grupo de series donde destaca "El juego del calamar", la producción surcoreana de Netflix que se convirtió en uno de los fenómenos de 2021.

"WandaVision" de Disney+ consiguió solo dos nominaciones: Mejor actriz en serie limitada para Elizabeth Olsen y Mejor actor en serie limitada para Paul Bettany.

En el apartado general de las nominaciones televisivas la cadena HBO se ubicó en el primer lugar con un total de 15 nominaciones, seguida por Hulu y Netflix con 10 cada una.

Revisa el listado completo de las nominaciones televisivas a los Globos de Oro 2022:

Mejor serie Drama

Lupin

The Morning Show

Pose

El juego del calamar

Succession

Mejor actriz drama

Uzo Aduba - In Treatment

Jennifer Anistion - The Morning Show

Christine Baranski - The Good Fight

Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Mj Rodriguez - Pose

Mejor actor drama

Brian Cox - Succession

Lee Jung-jae - El juego del calamar

Billy Porter - Pose

Jeremy Strong - Succession

Omar Sy - Lupin

Mejor serie musical o comedia

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor actriz musical o comedia

Hanna Einbender - Hacks

Elle Fanning - The Great

Issa Rae - Insecure

Traci Ellis Ross - Black-Ish

Jean Smart - Hacks

Mejor actor musical o comedia

Anthony Anderson - Black-Ish

Nicolas Hoult - The Great

Steve Martin - Only murders in the building

Martin Short - Only murders in the building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Mejor serie limitada

Dopesick

Impeachment

Maid

Mare Of Easttown

The Underground Railroad

Mejor actriz en serie limitada

Jessica Chastain - Scenes from a Marriage

Cynthia Erivo - Genius: Aretha

Elizabeth Olsen - WandaVision

Margaret Qualley - Maid

Kate Winslet - Mare of Easttown

Mejor actor en serie limitada

Paul Bettany - WandaVision

Oscar Isaac - Scenes from a Marriage

Michael Keaton - Dopesich

Ewan McGregor - Halston

Tahar Rahim - The Serpent

Mejor actriz de reparto

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Kaitlyn Dever - Dopesick

Andi MacDowell - Maid

Sarah Snook - Sucession

Hannah Weddingham - Ted Lasso

Mejor actor de reparto

Billy Crudup - The Morning Show

Kieren Culkin - Sucession

Mark Duplass - The Morning Show

Brent Goldestein - Ted Lasso

Oh Young-Su - El juego del calamar