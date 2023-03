Actriz Cansu Dere reapareció viva tras terremoto en Turquía: "No quería preocupar a nadie"

La actriz Cansu Dere, de quien no se tenía rastro desde el terremoto de Turquía y Siria del pasado 6 de febrero, reapareció viva luego de un mes.

Dere explicó que estuvo alejada de las redes sociales -donde incluso la daban por muerta-, durante una entrevista con la periodista de espectáculos turca Birsen Altuntas.

"No quería preocupar a nadie, no soy alguien que use mucho las redes sociales (...) Quiero usar Instagram como un álbum donde comparto mis momentos felices", señaló la actriz de series como "Traicionada", "Ezel", "Madre" y "El Sultán".

Cansu Dere dijo haber evitado apariciones públicas por un accidente casero, pues se lesionó el talón por lo que no ha podido salir de su casa.