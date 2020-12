Actriz Consuelo Holzapfel revela que vive con baja pensión: "Es fuerte"

La actriz Consuelo Holzapfel (64) dio a conocer un complejo momento personal relacionado al problema de las pensiones en Chile y aseguró que actualmente vive con una baja jubilación.

En conversación con el programa digital "Reyes del drama", la intérprete recordada por teleseries como "Oro verde" y "Romané" confesó que, pese a sus más de 40 años de trayectoria, hoy recibe un monto que no le alcanza. "No me atrevo ni a decirlo porque no quiero que lloren... recibo 178 mil pesos", indicó.

"Es fuerte, es la realidad de este país. Uno entiende porqué pasan las cosas que pasan. En todas las familias de Chile está un caso como este", agregó la actriz.

Holzapfel detalló que, si bien gran parte de su carrera impuso de manera voluntaria, tuvo lagunas que mermaron sus ahorros. Además aseguró que con TVN, donde trabajó entre 1978 y 2012, siempre estuvo ligada a través de contrato a honorarios.

"Me deben todas esas imposiciones para mi jubilación que ya no me las dieron. No me atreví nunca a demandar a TVN, ya no lo hice. Me dio miedo meterme en una cosa así, soy muy hippie, no quiero problemas", explicó.

Respecto del futuro del sistema de pensiones Consuelo Holzapfel lo ve con poco optimismo y asegura que "yo no tengo muchas esperanzas". "No creo que la pandemia nos haga mejores personas, creo que volveremos a ser los mismos y peores", concluyó.