Acusan a Julio Milostich de millonaria deuda de arriendo: "No me pagó más"

El actor Julio Milostich enfrenta una acusación de deuda de arriendo de una casa desde hace varios años, según su dueña.

María Amelia Cubillos dijo a La Cuarta que le arrendó un departamento a Milostich luego de decidir tener otro ingreso por su baja jubilación.

"(Milostich) me dijo 'oye, arriéndamelo por un par de meses para buscar tranquilo'. Se lo arrendé por un par de meses y después se prolongó hasta que llegó la pandemia", dijo Cubillos.

La dueña contó que "los problemas empezaron en 2019" y que "viendo la situación le bajamos el arriendo, pero me pagó dos meses y después no me pagó más". Por ello, "decidí pedirle el departamento, se demoró varios meses, pero lo entregó. Me quedó debiendo 4 millones de pesos".

Cubillos contó que le envió mensajes luego de enterarse de que el actor iba a rifar su casa y le pidió que le pagara los 4 millones de pesos. "Ni siquiera me ha contestado los últimos WhatsApp", dijo.

Durante este miércoles, Milostich fue abordado por el programa "Contigo en la mañana" y solo respondió: "No, esas son cosas personales. De ahí vamos a hablar".