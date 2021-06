Álvaro Gómez asume el rol más importante de su carrera en teleseries y juega a ser George Clooney a la chilena en "La torre de Mabel"

En sus casi 15 años haciendo teleseries, Álvaro Gómez ha llamado la atención en varios y exitosos proyectos, como el villano de "Martín Rivas", el vedetto gozador de "Las Vegas" o el detective Feliciano Fernández de "Pacto de sangre", por ejemplo. Sin embargo, nunca había tenido el rol central de una telenovela... hasta ahora. Es que en "La torre de Mabel", la nueva nocturna de Canal 13, será el gran protagonista masculino y formará la pareja estelar de dicha apuesta de ficción junto a Paloma Moreno.

Su rol será el de Carlos Ortega, un hombre que, simplemente, no es quien dice ser. Vive en el penthouse de un colapsado edificio de Santiago centro junto a su perrita "Tapón", desde donde llama la atención, tanto por su supuesta profesión (médico) como por su atractivo.

En ese sentido, no hay mujer en la torre que no lo mire y todos lo comparan con el reconocido actor estadounidense George Clooney. De ahí el sobrenombre, obviamente a la chilena, que tiene: "Cluny".

Se vinculará con la nueva vecina de su edificio, Mabel (Paloma Moreno), la cual caerá rendida a sus encantos, sin pensar jamás que él no es la persona que aparenta ser, partiendo porque miente con su identidad, diciendo que se llama Juan Pablo Arismendi y que es doctor. Ella acaba de ser desterrada de su familia y debe empezar una nueva vida, en donde el papel de Gómez tendrá mucho que decir.

"Después de una carrera de 15 años en televisión, con diferentes roles y tocando diversas teclas, llego a esto bien parado. Y lo tomé como un gran desafío y agradeciendo la confianza depositada en mí para hacer este personaje. Porque más allá de que es el galán de la historia, el desafío es que es muchos personajes a la vez porque miente e inventa personalidades desde ahí, y eso fue muy bueno de interpretar", señala Gómez, agregando que "es un personaje que te permite viajar por distintos personajes, y hay una sensibilidad especial y distinta a las características de los personajes que me había tocado interpretar anteriormente".

En ese sentido, Álvaro destaca que "no había tenido la oportunidad de hacer un personaje que tuviera tantos colores, matices y capas que pudiese viajar él mismo a través de otros personajes, es decir, interpretar a otros personajes, y eso es muy interesante", añadiendo que "así como en la teleserie Blanca Lewin interpreta un papel llamado Pandora, este personaje es una caja de pandoras, está lleno de secretos y misterios. Es un personaje que va evolucionando desde ahí y que no parará de sorprender".

"Este rol llega a poner el acento a un recorrido largo, de hartas interpretaciones, de hartos personajes, de hartas teleseries y de hartos cambios de canal, entonces llega en un momento en que me siento más establecido y a mi edad me siento también más maduro para poder interpretarlo. Hay una madurez que te la da el trabajo, la cancha, los minutos de juego y una tranquilidad que quizás hace un tiempo yo no tenía. Eso tiene que ver con el manejo de la ansiedad, que también es importante. Yo estoy mucho más seguro de lo que hago y eso me hace asumir de la mejor manera este desafío", sostuvo.

"La torre de Mabel", nueva teleserie de Canal 13, tendrá su estreno el lunes 14 de junio después del partido de Chile con Argentina por Copa América 2021.