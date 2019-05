Así reaccionaron en redes sociales a nueva muerte en "Verdades Ocultas"

Sumándose a las muertes de "Alonso" (Santiago Tupper) y "Roxana" (Rocío Toscano), este jueves se confirmó el fallecimiento de "Genaro" (Alejandro Trejo) en la teleserie "Verdades Ocultas".

El ex militar fue asesinado por su propia hija "Eliana" (Francisca Gavilán) en una escena que no convenció mucho a los seguidores de la telenovela de la tarde de Mega, pues lo estranguló y después el médico no encontró marcas que indicaran aquello.

Las reacciones en redes sociales fueron diversas, pero sin tanto impacto al considerar que es la tercera muerte de un personaje en muy poco tiempo.

Trejo explicó a Mega que "un personaje tan detestable como el mío, merecía un final así. Era un viejo insoportable, con muchas culpas, sumido en la soledad y muy arribista".

"En esta relación entre Genaro y Eliana alguno de los dos tenía que salir perdiendo", agregó.

Por su parte "Raquel" (Carmen Gloria Bresky) parece dejar por un tiempo la ficción, pues se irá de Chile tras el deceso de su hija.

#VerdadesOcultas

- hola soy el dr nick riviera todo indica que genaro murio de un infarto .

- y esas marcas en el cuelllo ?

- le apretaba la camisa seguro pic.twitter.com/NbLcVJJ8n0 — #noesmipresidente (@KjavierOFF) 2 de mayo de 2019

Oye pero el Genaro debe tener, al menos, los dedos marcados en el cuello y el certificado debe indicar que murió por asfixia po ! O si no sería muy fácil andar matando gente 🤷🏻‍♀️ #VerdadesOcultas — Carolina Burgos (@caromori23) 2 de mayo de 2019

#VerdadesOcultas muy mula la actuación de la muerte de genaro — #Romina (@FuttiNomy) 2 de mayo de 2019

Ven que estábamos hablando de más???...el viejo Genaro no murió ahorcado sino por un ataque cardíaco. Ya decía yo que #VerdadesOcultas no podía estar tan pero tan pero taaaaaan mal hecha 😝😝😝😝😝 — Gabriela Juárez 🐶 (@Gabijuarez) 2 de mayo de 2019

#verdadesocultas @VerdadesMega aquí viendo la tremenda actuación de la muerte de Genaro con una sola mano la Eliana nadie puedeeee!!! ...que verguenza 😫 pic.twitter.com/strb6wgwdb — Jessy Cisterna (@jessycisterna) 2 de mayo de 2019

#VerdadesOcultas a cuantos mató el Genaro... En su época de militar... y lo matan con un apretoncito — MARIA ALARCON (@topullona) 2 de mayo de 2019

#verdadesocultas...ADIÓS GENARO MÁS QUE UN AMIGO FUISTE UN HERMANO — Jessica (@067Jessica) 2 de mayo de 2019