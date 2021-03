Cristián Campos da positivo por Covid-19 y se detienen las grabaciones de "Verdades Ocultas"

A un par de días de haber iniciado su "futurista" nuevo ciclo, la teleserie "Verdades Ocultas" sufre algunas complicaciones con su rodaje.

Según el sitio Glamorama, el actor Cristián Campos dio positivo por Covid-19, lo que obligó a suspender las grabaciones por al menos dos semanas.

"Estoy asintomático pasando la cuarentena aislado en mi casa. Me siento bien, solo un poco fatigado y también un poco triste porque tuvimos que suspender funciones en el Teatro Oriente y no podré grabar Verdades Ocultas un par se semanas", detalló el intérprete de "Tomás" en la ficción.

El ex Canal 13 agregó que "me alcancé a vacunar con la primera dosis, así es que eso también me ayuda con los síntomas".

El examen de Campos hizo que el área dramática de Mega activara los protocolos sanitarios correspondientes, por lo que el elenco y el equipo que compartía en el set con el actor también fue sometido a cuarentena.

Esta semana Cristián Campos debutó en la extensa novela de Mega que hace unos días vivió un salto temporal hacia el futuro con renovación de su elenco.