Fanáticos de "Perdona Nuestros Pecados" celebraron "parada de carros" de María Elsa a Augusta

Un intenso episodio de "Perdona Nuestros Pecados" tuvo a "María Elsa Quiroga" enfrentándose a "Augusta Bulnes" y a "Horacio Möller" luego de descubrirlos besándose y enterarse que trafican drogas, en una escena que fue aplaudida por los seguidores de la teleserie.

El personaje interpretado por Mariana Di Girolamo descubrió a su esposo y amiga semidesnudos sobre fajos de billetes y con bolsas de cocaína.

Al encararlos no tuvieron otra opción más que confesarle la verdad, aunque con matices. Pero "María Elsa" no toleró la situación: "Los acabo de ver revolcándose imbécil. No sé cómo ustedes pueden criticar a la Mechita, ustedes dos son mentirosos compulsivos".

La hija de "Armando Quiroga" recriminó a "Augusta" por continuar engañando a su esposo con el hermano y la llamó "perra traicionera".

"Tú sabías de esto todo este tiempo y no dijiste nada", le criticó por involucrarse en el negocio de la droga.

Luego de ello, "María Elsa" le pidió la nulidad a su marido.

Seguidores de la teleserie reaccionaron con aplausos ante la escena:

Pucha quería que la María Elsa le sacara la cresta a la Augusta #pudreteenelinfierno — Rodrigo Villanueva (@Villanueva017) 20 de junio de 2018

Igual me gustó el escándalo de María Elsa. Me faltó un palmetazo para Augusta, pero peor es nada 😋. #PudreteEnElInfierno — Maya (@Maaya_221) 20 de junio de 2018

perdon, me olvide hacer esto antes, aquí está:#Barcedes y Maria Elsa - tres mosqueteras pic.twitter.com/dFpL8N0FQk — Helena Solo (@solosolooo) 20 de junio de 2018

todos sabemos que maría elsa tiene las mejores frases no?? #PúdreteEnElInfierno — 🇦🇷florencia (@rxsewinters) 20 de junio de 2018