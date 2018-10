"Isla Paraíso": El segundo peor estreno de Rencoret en Mega y cosechó burlas en redes sociales

Tuvo de todo la emisión del primer episodio de la teleserie de Mega, "Isla Paraíso": humor, drama y elevadas audiencias; aunque fue el segundo peor debut para una teleserie de las 20:00 horas, comandada por María Eugenia Rencoret en el Área Dramática del canal, y además cosechó burlas en redes sociales, donde acusaron a la producción de ser un "reciclaje".

Tras postergar su estreno un día, se emitió el primer episodio de la ficción protagonizada por Francisco Melo y Paola Volpato, que entre las 20:21 y las 21:29 horas, promodio un rating on line de 28,2 puntos, con peak de 32.

En el mismo horario, quedó Canal 13 y "Caso Cerrado" se quedaron en un segundo lugar alcanzando las 8,7 unidades y TVN con "Rojo" se mantuvo en los 8,1.

Con estos resultados, aportados por la misma estación del Grupo Bethia, "Isla Paraíso" se posicionó como la segunda peor puesta al aire de una teleserie de las 20:00 horas en la Era Rencoret, siendo superada sólo por "Si yo fuera Rico" que, cuando llegó a las pantalles de Mega, alcanzó apenas 17,3 puntos.

Esta última teleserie concluyó su recorrido este mismo martes, en la previa al nuevo título y, entre las 19:53 y las 20:20 horas, la sintonía on line fue de 23 puntos, con peak de 26.

El apoyo del público en la sintonía para "Isla Paraíso" no fue suficiente para aplacar los cuestionamientos a la ficción en redes sociales, donde si bien hubo usuarios que la apoyaron, también hubo otros que cuestionaron duramente su propuesta.

Estos fueron algunos de los comentarios:

#IslaParaiso porqué tan mala vibra con la serie? Soy Colombiano y me encanta el humor de la serie, veo que la mayoría critican, porqué no disfrutamos el trabajo, la alegría que le ponen y nos reímos un rato. Dejemos la amargura en el armario y las teleseries de dramas !!!!

No me gusta que la trama de la novela sea que acarreen mujeres como si fueran ganado. No se no me gusta #IslaParaíso