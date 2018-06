La aplaudida respuesta de "Mechita" a su familia en "Perdona Nuestros Pecados"

El último capítulo de "Perdona Nuestros Pecados" mostró un esperado desenlace: toda la familia Möller enterándose del amor que Mercedes (Soledad Cruz) siente por Bárbara Román (María José Bello).

La violenta reacción de la familia contra "Mechita", quienes la enviaron a encerrarse en su cuarto e incluso la golpearon, llevó a que la menor del clan se rebelara contra ellos con un potente discurso.

"Qué se creen ustedes para venir a juzgarme... ¡Ustedes!, llevo años aguantando sus pecados, sus mentiras, sus encamadas secretas y ahora tienen la desfachatez de apuntarme con el dedo, no se los voy a aguantar, a ustedes no. Yo amo a Bárbara Román y no me da vergüenza reconocerlo, si pudiera lo gritaría los cuatro vientos", replicó.

Asimismo, la hermana de Carlos (José Antonio Raffo) y Horacio (Gabriel Cañas) apuntó directamente a ellos señalando que "jamás dejaría a mi hija ni a mi mujer por irme de putas"

"No me traten a mi de depravada, porque no le he hecho daño a nadie, nunca me he acostado con mi cuñada, ni con la mujer de mi papá, ni con la mujer de mi hermano, ni con mi cuñado. Yo nunca he pagado por amor", dijo indicando a cada uno de los miembros de su familia.

Las palabras del personaje resonaron con fuerza en redes sociales, donde los usuarios aplaudieron lo que dijo a sus hermanos, cuñada y padre, quienes no entienden su relación.

La tensa escena provocó que no solo fuera tendencia en Twitter el hashtag del capítulo, sino también el nombre de Mercedes Möller.

Estas fueron algunas de las reacciones en redes sociales:

MECHE DEFENDIÉNDOSE DE TODOS ESTOS HIPÓCRITAS CULIAOS ES LO MEJOR DE LA SEGUNDA TEMPORADA. #BuenasNoticias pic.twitter.com/reFBiJVoW4 — Acta, non verba💕 (@badinlife99) 5 de junio de 2018

Lo de PNP no es casual y hace sentido en Chile hoy: cuántos homofóbicos son los verdaderos degenerados y/o enfermos de la sociedad, cuestionando con aires de superioridad moral que no tienen ni de cerca a personas que aman sin que les hagan daño? Aguante Mechita #BuenasNoticias — Nico López Cvitanic (@nicolopezcvitan) 5 de junio de 2018

#BuenasNoticias Este weón se calienta viendo a dos mujeres juntas y la Augusta no se niega a hacerlo. Pero cuando dos mujeres están juntas por amor de verdad les parece asqueroso????? GRANDE MECHITA Y BÁRBARA. pic.twitter.com/BUGSPAUjVe — karla (@whossbieber) 5 de junio de 2018