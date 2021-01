"Machos" volvió a Canal 13 con homenaje a la fallecida Liliana Ross

Se acabó la espera para aquellos que estaban esperando el retorno de "Machos" a las pantallas de Canal 13.

En este regreso, #Machos fue Trending Topic en Twitter y en su gran regreso, la apuesta de ficción estuvo dedicada a Liliana Ross, quien interpretara a la matriarca del clan "Mercader", "Valentina Fernández".

La recordada actriz falleció en junio de 2018 y quedó en la memoria gracias a icónicos papeles y proyectos en los que participó y/o lideró, entre los que sobresalió "Machos".

"El regreso de una teleserie como Machos debía ser dedicado a una de sus actrices más emblemáticas y queridas, como fue Liliana Ross. Aún lamentamos su pérdida y en el retorno de su gran Valentina Fernández le quisimos hacer este humilde homenaje", señaló Matías Ovalle, productor ejecutivo del área de ficción de Canal 13.

Por su parte, Coca Gómez, una de las creadoras y guionistas de "Machos", destacó que "me parece emocionante que la hayan recordado así y desde un personaje que tenía una prestancia, un tono, una actitud y una elegancia en la que no me imagino a otra actriz haciéndolo".

Los compañeros de elenco de "Machos" también tienen sus emotivas palabras para Liliana Ross y el volver a tenerla en pantalla gracias a esta producción dramática de Canal 13. Es así como Héctor Noguera declaró que "tengo los mejores recuerdos de ella y del trabajo que hizo. Se lució en ese rol y hasta hoy todos la seguimos admirando".

En cuanto al rating, según cifras de El Filtrador, entre las 14.33 y las 15.25 horas logró un promedio de 7.4 puntos con varios peak de 9 unidades, empatando el tercer lugar con TVN.