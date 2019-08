Marcial Tagle tras caso de Herval Abreu: "No le deseo a nadie lo que le pasó"

El actor Marcial Tagle contó su relación con Herval Abreu, su opinión tras ser acusado de abuso y cómo formó una amistad luego de que se conocieran los testimonios en contra del director de teleseries.

En "Podemos Hablar" de Chilevisión, Tagle asumió en primera instancia ser un actor "regalón" de algunos directores, entre ellos de Abreu, lo que motivó a Julián Elfenbein a consultarle sobre la denuncia que se presentó en su contra por delitos de abuso sexual y de la cual fue sobreseído.

"No era cercano, pero me hice amigo de Herval después de lo que le pasó. Me pareció que él tenía la posibilidad de tener a alguien que lo escuchara, que lo entendiera y que no emitiera un juicio antes de que se hiciera el juicio", dijo Tagle.

"Cuando trabajé con él, no me cayó tan bien... había como un séquito, muchos del elenco siguiéndolo, no me gustaba eso y yo me hice a un lado. Y después quedó 'la patá' y todos mis colegas se fueron en contra y ahí dije 'esperemos un poco'", contó el actor actualmente en "Río Oscuro".

Tagle contó que lo llamó y se reunieron para que "me contara su historia. Ahí fuimos conversando, lo fui conociendo, me fui acercando a la persona y me hice amigo de él. Lo aprendí a conocer y lo quiero mucho".

"Espero que tenga una segunda oportunidad, todos tenemos derecho. Todos la hemos 'cagado'. Yo no lo deseó a nadie lo que le pasó, porque de verdad que lo pasó mal, es penca creer estar en un lugar y estar más solo que la cresta", expresó.

"Nunca supe eso de los casting en la casa, nunca, a diferencia de mis colegas que sí sabían e igual se quedaron ahí al lado al alero de Herval y de Canal 13, sabiendo esa información y eso me parece mal", sentenció el actor.

