Patricia Rivadeneira e Ingrid Cruz hablaron tras beso en "Demente": "Fue un momento especial"

En el capítulo de "Demente" de este martes, se verá el beso entre Flavia Betancourt y Javiera, los personajes que interpretan Patricia Rivadeneira e Ingrid Cruz, respectivamente.

Esto marcará el inicio de la historia de amor entre la detective y la mujer de 50 años. El hecho ocurre cuando Flavia va a contarle a Javiera sobre otro episodio de violencia intrafamiliar que sufrió por parte de su marido.

Ahí, le da un beso. "Como la teleserie se grabó plena pandemia, hubo un momento en donde había cierta incertidumbre sobre la escena. Estuvimos a punto de no hacerla. Sabíamos que sería esperada, pero se planteó la posibilidad de evitar besos", señaló Rivadeneira en LUN.

¿Qué cambió? "El momento entre Javiera y Flavia no podía esperar. Fuimos determinadas en que era imposible que la relación entre ellas se pudiera hacer sin contacto físico e íntimo. Es imposible hacerlo sin darnos besos. Ahí, además de los cuidados por la pandemia, nos comprometimos y nos cuidamos mucho antes de esta escena y otras".

"Fue un momento especial. Fue un beso suave, no podía ser tan desatada porque está Maira (pololoa de Javiera) en la casa. Fue más bien un beso impulsivo, donde se supera a la vergüenza, el cuerpo pudo más. En cuanto al personaje, a mí me pareció que es mucho más atractiva la Ingrid que otros actores que he besado", sostuvo.

Por su parte, Ingrid Cruz también reflexionó sobre la escena. "Lo que tiene de especial es que son dos mujeres adultas, no es el descubrir sexual, sino que hay una experiencia, hay una culpa, un karma. Somos grandes las dos y eso es muy entretenido de hacer como actriz: mostrar el enamoramiento no desde niñas jóvenes, con todo lo que implica como cuerpos no perfectos, la soledad de la adultez".