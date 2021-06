Renato Jofré deja atrás "Verdades ocultas" y llega a "La torre de Mabel": "Ha sido toda una sorpresa interpretar este rol"

Luego de haber estado en reconocidas teleseries de Mega como, por ejemplo, "Papá a la deriva" y "Verdades ocultas", Renato Jofré debutará en las producciones dramáticas de Canal 13. Lo hará con "La torre de Mabel", telenovela en tono de comedia que se estrenará durante este mes y que ocupará el bloque prime después de "Tele13 central".

En la apuesta de ficción que mostrará las vivencias de un grupo de personas en un colapsado edificio de Santiago centro, el actor será José Tomás Mondaca Torres, un joven apasionado del deporte e hijo de Pandora (Blanca Lewin) y Raúl (Luis Uribe). Su madre se ha hecho cargo sola de él debido a que su padre ha estado ausente gran parte de su vida. Desde ahí es que tiene un vínculo muy estrecho con su progenitora.

En razón de que no logró un buen puntaje en la PSU, José Tomás tuvo que entrar a una universidad privada, en la cual hoy estudia medicina... a pesar de que no es la carrera que le gusta. Además, "Pandora" tiene grandes problemas para poder costear sus estudios, por lo que ella llega a instalarse con dos amigas con un motel clandestino en el edificio y él posee un "trabajito especial" para lograr algo de dinero extra: cuida las plantas de marihuana de su vecina "Chela" (Malucha Pinto), las cuales ella vende.

Ante la consulta de cómo toma el que su personaje represente un tema tan debatido en el Chile de hoy, como es lo cara que es la educación superior, Jofré responde que "antes de comenzar las grabaciones, conversamos con el director (Cristián Mason) para estar alineados y tomar el tema con la atención que merece. Entendiendo que estamos en un lenguaje de comedia, igual es importante no entregar mensajes confusos ni hacerle el quite a temas gravitantes, como éste".

Por otra parte, en relación a debutar en Canal 13, Renato confidencia que "es un sueño cumplido la verdad. Cuando niño era bueno para ver las telenovelas, y de repente verse ahí, en esos estudios de grabación con tanta historia, no me la creía".

Cabe destacar que luego de haber tenido roles con looks mucho más "ordenados" y de "niño bueno", ahora en "La torre de Mabel" se verá al intérprete en estilo deportivo y mostrando más piel, acerca de lo que declara que "me viene bien, siempre es bueno refrescar la imagen. Yo creo que los cambios son buenos, así es que poder mostrar otra faceta fue entretenido; y desde el punto de vista actoral, un desafío. José Tomás es un personaje lúdico, divertido y coqueto, lo que significó construir desde un lugar nuevo para mí en la televisión".

En su vida lejos de las cámaras, Renato Jofré también es muy deportista y se ejercita bastante, por lo que este personaje le calzó perfectamente.

En torno al rol de galán juvenil que explotará en la nueva teleserie nocturna de Canal 13, el integrante de "La torre de Mabel" confiesa que "los personajes juveniles siempre suman energía y frescura a los conflictos, así es que es un trabajo muy dinámico, pero, a la vez, es desafiante desarrollarlos de manera que puedan también tener más peso en la trama. Ahora, lo de galán, jajaja, es siempre un juego que no me creo tanto. Nunca me he sentido galán en la vida, mi día a día es muy normal y está muy lejos de lo que uno imagina de los ´galanes de telenovela´", sintetizando que "ha sido toda una sorpresa interpretar este rol".