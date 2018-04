Renato Münster contó la razón por la que mataron a su personaje en "Verdades Ocultas"

Renato Münster reveló la razón por la que su personaje en la exitosa teleserie de Mega "Verdades Ocultas" tuvo que morir.

En conversación con "Sigamos de Largo", el actor contó la verdad tras la muerte de José Soto, personaje que hace algunas semanas fue envenenado.

"Tiene una explicación súper lógica. La teleserie tenía 120 capítulos y yo me moría en el 119. Era un fin trágico, épico", aseguró.

Sin embargo, los buenos resultados del espacio de ficción obligaron a cambiar las cosas. "De repente me dijeron 'la teleserie tiene tanto éxito que se alarga, pero ya estaba escrito el capítulo y nadie va a cambiar eso, por eso se muere tu personaje'", agregó.

Cuando Münster participó en "Vértigo" reveló un spoiler sobre su posible regreso a la teleserie mediante escenas en "flashback".

Sin embargo, ahora señaló que aparentemente sus dichos no cayeron bien en los encargados de "Verdades Ocultas". "Lo peor es que me han ignorado, no me han dicho nada, no me contestan el teléfono", dijo.