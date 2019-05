Responsables de la escena más impactante de "Pacto de Sangre" revelaron los trucos

"Estamos en shock", escribió la cuenta oficial de Canal 13 en Twitter, evidenciando el sentimiento de muchos televidentes y seguidores de "Pacto de Sangre" con una escena que pusieron los pelos de punta.

Es que una de las grandes interrogantes de la teleserie era saber dónde estaba la cabeza de Daniela Solis (Antonia Bosman), quien fue descuartizada tras su muerte. Finalmente esta se encontraba en la casa del padre de Benjamín Vial (Álvaro Espinoza), quien la guardó adentro de un frasco cubierto de líquido, la cual fue expuesta cuando Gabriel (Pablo Macaya) llegó a rescatar a Feliciano (Álvaro Gómez)

Imagen de alto impacto que tuvo un arduo trabajo detrás, con un proceso que duró tres días.

Así lo contó a LUN Juan Pablo Aliaga, realizador de efectos especiales para la producción y quien se hizo cargo de hacer la matriz. "Se hicieron moldes con una silicona de última generación, que es bastante más rápido a como se hacía antes con yeso. Hice el vaciado de todo el cuerpo de la actriz para las escenas del desmembramiento. Empezamos por las piernas, el torso, los brazos y la cabeza al final. Se le unta una especie de masa que luego se corta y se hace una pieza de yeso sobre este gel de silicona para hacer el negativo".

El molde de la cabeza lo maquilló con un color más amarillento gracias a productos ingleses y le insertó pelo natural. "Compré líneas de pelo en el torno de la Antonia y fui cosiendo con una aguja mechón por mechón y pelo por pelo en la base para que se viera más real", sostuvo, añadiendo que rellenó el craneó con poliutretano flexible.

Quien también aportó un dato técnico al matutino fue el director de la teleserie, Cristián Mason. "Tomamos una fotografía en 360° de la cabeza, la imprimimos e hicimos un círculo para que tuviera más realismo. Grabamos en una locación real, en una casa, y usamos un mueble que llevo ambientación donde pusimos este frasco de vidrio".

Las sensaciones de la actriz

Antonia Bosman es la responsable de interpretar a Daniela Solis y también reflexionó sobre cómo se sintió al ver su cabeza flotando en un frasco. "Lo vi en vivo y es heavy, pero sé que es ficción. Es raro. Ver mi cuerpo en partecitas es una experiencia y me siento afortunada de haberla podido vivir".

También contó cómo lo hicieron con ella para dar con el mejor resultado. "Me cubrieron la cabeza completa con una silicona con los ojos cerrados y me pusieron una malla en el pelo. No veía ni escuchaba nada y olía muy poco. Pero me mantuve relejada porque tuve que esperar una media hora para que se secara".

"Pacto de Sangre" marcó un peak de 14 puntos de rating entre las 22:45 y las 23:23, promediando 12,5.