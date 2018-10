Teresita Reyes y su muerte en "Verdades Ocultas": "Nos fuimos al chancho"

Una nueva muerte se vio este semana en la teleserie "Verdades Ocultas" donde "Leonardo" (Carlos Díaz) asesinó a su madre "Gabriela" (Teresita Reyes) usando torturas y veneno.

Reyes se refirió al deceso de su personaje y explicó a Mega que al leer el guion pensó que era "siniestro, espantoso. No lo podía creer, decía 'cómo me va a matar mi hijo, me va a envenenar, me va a torturar'. Encontraba ya que nos fuimos al chancho".

Según la actriz, la ex fiscal "realmente se preocupaba por (Leonardo), le ponía esas gotitas para que no siguiera haciendo el loco, si me dijo que quería matar a mi otro hijo".

"Fue atroz esa semana, con el Carlos (Díaz) llorábamos. Me decía 'Tere, yo no quiero, perdóname'. Ahí hay muy buenas escenas de los dos", contó.