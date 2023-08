Escrito por Denise Rosenthal y con Karla Melo: Teletón presentó su himno 2023

La Teletón presentó el himno que acompañará a la campaña solidaria este 2023, que se llevará a cabo entre el 10 y 11 de noviembre y cuyo cierre será en la Quinta Vergara.

Se trata de "Dime qué soñarías", una canción escrita por Denise Rosenthal que tiene a Karla Melo, Piamaría y Loyaltty como intérpretes.

"Para mí fue una gran sorpresa porque justo hace pocos años que estoy entrando en la

música, entonces fue una bendición la verdad y estoy muy emocionada, que la Teletón

cuente conmigo por siempre", dijo Karla Melo sobre su participación.

El tema, que fue un regalo que hizo Rosenthal a la campaña de este año también cuenta con la participación de Anto Bosman, quien no estuvo en la presentación por conflictos de agenda.

Amanda Meléndez, la embajadora 2023

Además del himno oficial, Teletón presentó en sociedad a Amanda Meléndez, una niña de 7 años oriunda de Limache que será la embajadora de la campaña 2023.

"Quiero decirles que si se lo proponen pueden conseguir sus sueños. Yo he progresado: Antes no caminaba, me arrastraba, pero en Teletón me pasaron las sillas de ruedas, el carrito y ahora estoy con los bastones", fue el mensaje de la joven embajadora.