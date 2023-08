Escrito por Denise Rosenthal y con Karla Melo: Teletón presentó su himno 2023

La Teletón presentó el himno que acompañará a la campaña solidaria este 2023, que se llevará a cabo entre el 10 y 11 de noviembre y cuyo cierre será en la Quinta Vergara.

Se trata de "Dime qué soñarías", una canción escrita por Denise Rosenthal que tiene a Karla Melo, Loyaltty, Anto Bosman y Piamaría Silva como intérpretes.

"Para mí fue una gran sorpresa porque justo hace pocos años que estoy entrando en la

música, entonces fue una bendición la verdad y estoy muy emocionada, que la Teletón

cuente conmigo por siempre", dijo Karla Melo sobre su participación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teletón Chile (@teleton_chile)

El tema fue un regalo que hizo Rosenthal a la campaña de este año.

Amanda Meléndez, la embajadora 2023

Además del himno oficial, Teletón presentó en sociedad a Amanda Meléndez, una niña de 7 años oriunda de Limache que será la embajadora de la campaña 2023.

"Quiero decirles que si se lo proponen pueden conseguir sus sueños. Yo he progresado: Antes no caminaba, me arrastraba, pero en Teletón me pasaron las sillas de ruedas, el carrito y ahora estoy con los bastones", fue el mensaje de la joven embajadora.