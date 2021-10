Carlos Pinto y "Mea Culpa": "Está a la altura de las producciones de Netflix"

El periodista Carlos Pinto aseguró que la nueva temporada de "Mea Culpa", que se estrenará este jueves, es comparable técnicamente a las grandes producciones de los servicios de streaming.

En conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa el realizador adelantó que estos nuevos episodios de la clásica serie "es absolutamente luminoso, está a la altura de los grandes programas que hacen en Netflix, pero tu ves la primera imagen y sabes que es 'Mea Culpa'".

Pinto reveló que los fanáticos del espacio le solicitaron mantener ciertos elementos como sus apariciones en pantalla, el uso de humo y la clásica frase "nada hacía presagiar". "Si es lo que la gente quiere bailar, hay que hacer lo mismo, pero con otra orquesta", agregó.

"Tengo hartos años de encierro y condena propia. He pasado mucho tiempo en la cárcel y me he dado cuenta que ahí, en el lugar más oscuro de la sociedad, he visto la vida de una manera bastante más clara en lo personal. Y esa experiencia la he querido traspasar a la gente", indicó Carlos Pinto sobre este clásico de la crónica roja.

El regreso de "Mea Culpa" a TVN se producirá este jueves 21 de octubre a las 22:30 horas.