"Chiqui" Aguayo tras su debut en el "Muy Buenos Días": Me gusta tener opinión

Este martes debutó en el matinal de TVN, "Muy Buenos Días", la comediante Daniela "Chiqui" Aguayo.

En conversación con LUN, la humorista habló sobre su estreno y lo que le significó aceptarlo. "La dinámica del Festival es distinta, pero estoy contenta con este desafío que me permite mostrarme en otras facetas, donde sí ocupo el humor pero en otros momentos voy a tener que ponerme seria. Me gusta tener opinión y poder comentar", dijo.

"Desde el primer momento tuve muy buena onda con el equipo, eso me ayudó hoy día. El equipo siempre está pendiente de que estés bien y que te sientas cómoda. Es la dinámica que tienen hace rato y así uno puede fluir libremente", complementó.

Finalmente explicó las sensaciones tras el debut. "Me puse nerviosa tratando de cachar bien los tiempos, porque como me gusta hablar, he tenido que aprender en qué momento me tengo que meter. Siento que eso es algo que va a tener que ir mejorando", cerró.