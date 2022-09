Corte de Apelaciones rechazó recurso contra TVN por temporada de "Mea Culpa" sobre Ámbar Cornejo

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección en contra de TVN por la posible emisión de una temporada de "Mea Culpa" dedicada al caso de Ámbar Cornejo, joven que fue asesinada en 2020.

La decisión, tomada en un fallo dividido, descartó un posible actuar "ilegal o arbitrario" por parte de la emisora estatal.

"El acto que se tilda de ilegal y arbitrario por los actores, reviste la naturaleza de un mero anuncio publicitario de la exhibición de un programa televisivo, que actualmente constituye solo un proyecto y, por ende, se desconoce su real contenido y de qué manera podrían verse afectadas las garantías constitucionales que se dicen conculcadas", se indica en el fallo dado a conocer este jueves.

El texto continúa precisando que "el recurso de protección está referido principalmente a actuaciones ostensibles y determinadas, que pueden o podrían producir resultados lesivos a los sujetos perjudicados, por lo que en el presente caso no aparece claro cuál es la afectación y trasgresión que se denuncia en este momento, ya que, como se expresara, el programa que se anuncia todavía no ve la luz de su emisión efectiva, por lo que no se divisa, aún, cuáles podrían ser los derechos que se dicen conculcados".

El recurso había sido presentado en junio pasado por Ulises Cornejo, padre de la menor, quien había criticado el anuncio del programa liderado por Carlos Pinto.