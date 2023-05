Inesperado audio dejó llorando a Eduardo Fuentes en pleno "Buenos Días a Todos"

Un emotivo momento se vivió este miércoles en "Buenos Días a Todos" cuando presentaron un audio enviado por Alma, la pequeña hija del conductor Eduardo Fuentes.

Los panelistas comentaban una noticia en Italia, donde una osa fue condenada a muerte por matar a un senderista, lo que generó mucho debate.

La niña de seis años seguía atenta el programa de su papá y también quiso opinar, por lo que mandó un mensaje de voz.

"Papi, te quiero decir algo. Es verdad lo que estás diciendo. La osa se lo comió por algo, porque nos estamos metiendo mucho en los territorios de los animales. Ellos piensan que es comida y se los comen sin querer. No hay que matarlos, porque eso es un accidente y los accidentes pasan mucho", reflexionó Alma.

Fuentes no pudo contener su emoción y las lágrimas brotaron de sus ojos: "No lo puedo creer. Hija mía, te amo... Tu mamá te cría tan bien, Almita. Oh, no puedo hablar".

El animador tuvo que levantarse para no llorar. "Es tan tierno, tan lindo lo que dice y tan coherente con lo que le enseñamos", sostuvo.