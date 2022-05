Luis Weinstein contó que Iván Torres se quejó de "nombres virales" en TV Tiempo

Años atrás, durante una época el informe de TV Tiempo incluía nombres virales en las emisiones y Luis Weinstein, ex TVN, afirmó que Iván Torres se quejó, hasta que el canal decidió que no se hiciera más.

Weinstein dijo en "La Divina Comida" que en una época decidieron cambiar sus nombres por otros más divertidos, como "Armando Canaleta", "Elton Tofrio" y "Memo G".

"En ese momento dado dijimos: '¿y si se llama de otra manera?', y todos los días cambiábamos el nombre, como 'Johny Memojo' y funcionaba increíble, se hacía trending topic", dijo el ex presentador de TVN.

Asimismo, dijo que "Iván Torres se quejó, dijo que no se sentía interpretado, que no era su estilo, que no le gustaba" y luego "nos llamaron de gerencia para que la cortáramos, que era nada que ver".