Margot Kahl tras su salida de TVN: "Hubo meses que no se me pagó el sueldo"

La repentina salida de Margot Kahl de TVN, anunciada este viernes, tuvo palabras de la propia ahora exanimadora de "Hoy se habla".

La ingeniera comercial condujo el programa de TVN el viernes pero no se despidió en pantalla, pues el comunicado del canal apareció después. En éste, se afirmó que ambas partes "no lograron alcanzar un acuerdo".

Sin embargo, la propia Kahl dijo a LUN en su edición de sábado que lo dicho por la estación no era cierto y comentó que "es muy distinto 'no se llegó a acuerdo' a 'no se cumplió con lo ofrecido'".

"Desde enero que estoy sin contrato. Hubo varios meses en los que no se me pagó el sueldo", declaró la ex "Buenos Días a Todos", que había retornado a TVN en octubre pasado.

Asimismo, apuntó a la línea editorial del espacio: "Lamentablemente, contrario a lo que se me ofreció, pocas veces hicimos un programa de conversación sobre la actualidad".