María Luisa Godoy no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la familia de carabinero asesinado

Durante la edición de hoy del matinal "Buenos días a todos", la conductora María Luisa Godoy se quebró al repasar el trasfondo familiar del cabo primero Daniel Palma, asesinado por dos disparos en la cabeza la noche de este miércoles durante un procedimiento.

El carabinero, cuyo deceso se produjo posteriormente en la exposta Central, era padre de un niño de tres años junto a señora, también funcionaria de la institución, quien se encuentra a la espera de un segundo hijo.

¿Saben lo que me pasa?, y me imagino que a la gente que está en su casa también, que tenemos el corazón apretado porque cuando uno veía las imágenes de la comisaría, cuando escuchamos la información, yo no puedo dejar de pensar en su mujer, su mujer que está embarazada", apuntó Godoy evidentemente afectada.

Al respecto, la periodista prosiguió con su reflexión:"Imagínate, no solo él iba a ser papá, cómo será para ella que está embarazada, antes de ponerse en el lugar de la madre. "Sabemos que las mujeres embarazadas andan con la sensibilidad a flor de piel, pero imagínate sacar adelante a tu hijo de tres años".

Posteriormente, Felipe Vidal tomó la palabra ante el quiebre de la voz de Godoy."Son horas duras para la institución y sobre todo para la familia, lo que decía el hermano, la sensación de esa madre, el desamparo de lo que viene aquí en adelante, qué va a pasar con ella, con su hijo, y con el bebé que tiene en gestación. Esas cosas son verdaderamente dramáticas", aportó.