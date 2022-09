Mauricio Pinilla comparte emotivo mensaje dedicado a Karen Doggenweiler tras su renuncia a TVN

Karen Doggenweiler confirmó durante la tarde de ayer su salida de TVN, luego de 31 años en la estación televisiva que la vio crecer.

La comunicadora pisó por primera vez los estudios de la señal estatal cuando hacía su práctica profesional y, según ella misma reveló, hoy da un paso al costado para aventurarse rumbo a nuevos horizontes y desafíos.

Su última pareja televisiva, Mauricio Pinilla, la homenajeó en redes sociales y se despidió de su partner con un emotivo mensaje en donde evidenció la cercana relación que cultivaron conduciendo "Buen finde".

"La vida a puesto en mi camino a muchísima gente maravillosa , pero tú eres la numero 1!", comenzó el es futbolista profesional a través de su cuenta de Instagram.

"No tengo palabras para agradecerte todo lo que me enseñaste y todo el tiempo que me dedicaste. Siento un vacío en mi corazón , tengo pena y mucha pero te mereces lo mejor del mundo!", agregó.

Finalmente, le deseó lo mejor en esta nueva etapa: "Amiga hermosa sigue deleitando con tu talento, humildad , generosidad , profesionalismo y sigue siendo esa mujer maravillosa que donde pasa deja huella! Te amo te amo te amo! Me harás mucha falta ❤️ @karendtv GRACIAS"