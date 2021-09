Pamela Díaz anuncia el fin de su programa en TVN: "No me saben valorar"

La animadora Pamela Díaz anunció el fin de "Mochileros", el programa de viajes que había estrenado en Televisión Nacional hace apenas un mes.

"Este sábado (4 de septiembre) sale Jean-Phillipe Cretton en el capítulo... y se terminaron las grabaciones", dijo la ex modelo el pasado viernes en el programa "Me Late Prime".

"Yo creo TVN no me sabe valorar. Hoy me despedí, pero de nadie porque no conozco a nadie, agregó.

Durante el programa "La Fiera" bromeó con su salida de TVN y aseguró que "el canal tiene una parrilla tibia, más fría que la cresta. ¿Entonces qué quieren, que saque 10 o 15 puntos? ¡No puedo! ¿Qué creen que soy?".

En ese sentido, la ex modelo indicó que "el programa está editado de una forma que yo no la entiendo".

Según La Cuarta el canal confirmó el fin de las grabaciones de "Mochileros" y anunció que aún quedan ocho capítulos por emitir.