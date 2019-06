"Pancho" Melo mostró su desacuerdo con las demandas de Alejandra Fosalba y Amparo Noguera

Por cerca de 300 millones de pesos cada una son las demandas presentadas por las actrices Alejandra Fosalba y Amparo Noguera en contra de TVN por despidos injustificados, acción que su colega Francisco "Pancho" Melo desaprueba.

En conversación con La Cuarta, el actor afirmó que no sabe el punto de vista ni las razones de las actrices, pero "mi opinión personal es que para mí no calza, yo no lo hice, no lo quise hacer. Bajo mi filosofía, en relación a los sueldos que uno ha ganado, está de alguna forma cubierto, especialmente cuando uno lleva muchos años".

"Yo no lo hice porque sentía que no había cabida y todos los seguros de cesantía y las imposiciones estaban pagadas", dijo el hombre que dejó TVN en 2016 y arribó a Mega.

"Tiene que ver con el vínculo que uno generó con el canal, tenía una característica, un valor especial, tenía horarios especiales, permisos especiales y, sobre eso, bajo mi punto de vista no amerita una demanda, porque sentía que de alguna forma eso sí ya estaba cubierto", explicó.